Футболист сборной Украины заинтересовал «Милан»

Полузащитник сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский заинтересовал футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter-аккаунте.

Футболист сборной Украины входит в сферу интересов миланцев. Однако, как утверждает Лонго, с трансфером хавбека у клуба могут возникнуть сложности. Помимо покупки Малиновского, «Милан» также рассматривает вариант приобретения другого игрока «Аталанты» — Йосипа Иличича.

В чемпионате Италии Малиновский провел 36 матчей в минувшем сезоне. На его счету восемь голов и 12 результативных передач.

Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019 года. До этого на его счету были выступления за бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер».

За сборную Малиновский выступает с 2015 года. Он провел 39 игр и забил шесть голов за национальную команду.