Сборная Украины проиграла Австрии на чемпионате Европы

Сборная Украины по футболу уступила команде Австрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бухаресте. Подопечные Андрея Шевченко проиграли с минимальным счетом. Единственный гол в матче был забит 21-й минуте в результате розыгрыша углового. Ворота Украины поразил 21-летний Кристоф Баумгартнер.

Таким образом, сборная Украины занимает третье место в группе C. Лидером квартета остается сборная Нидерландов, которая в финальном матче группового этапа разгромила команду Северной Македонии со счетом 3:0. Австрийцы сохранили второе место, также дающее прямую путевку в плей-офф.

С третьего места также можно пробиться в плей-офф турнира. Регламент Евро предусматривает участие в следующем этапе четырех лучших сборных, которые займут третьи строчки по итогам групповой стадии. Среди критериев отбора: разница мячей, набранные очки и место в рейтинге европейской квалификации.