Сборную Украины обвинили в получении взятки за место для игрока «Манчестер Сити»

Журналист Андрей Сенькив в интервью YouTube-каналу «ТаТоТаке» обвинил сборную Украины по футболу в получении взятки за место в составе для полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Сенькив заявил, что в 2016 году генеральный директор российского клуба «Уфа» Шамиль Газизов, в составе которого на тот момент выступал Зинченко, обратился к наставнику украинцев Михаилу Фоменко с просьбой дать место хавбеку в составе на чемпионат Европы. Журналист уточнил, что за каждую минуту футболиста на поле тренерский штаб сборной получал по тысяче долларов.

По словам источника, Газизов считал необходимым, чтобы его клиент сыграл за сборную перед переходом в «Манчестер Сити» , Он боялся, что его клиент не получит разрешение на выступление в Английской премьер-лиге, так как для этого нужно было провести не менее 75 процентов игр за сборную страны за последние два года.

Зинченко провел на Евро-2016 более 90 минут, а Украина не вышла из группы. На клубном уровне хавбек выступал за «Уфу»в сезоне-2015/2016, после чего перешел в «Манчестер Сити», за который играет до сих пор.