Бывший тренер сборной Украины ответил на обвинение в получении взятки

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на обвинения в получении взятки за предоставление игровой практики полузащитнику команды Александру Зинченко. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Специалист выразил недоумение по поводу появления подобной информации и назвал ее «дебилизмом». Тренер также добавил, что не хочет продолжать разговор на эту тему.

Ранее в пятницу, 18 июня, журналист Андрей Сенькив рассказал, что в 2016 году Фоменко получал по тысяче долларов за одну минуту игрового времени на чемпионате Европы для выступавшего на тот момент за «Уфу» Александра Зинченко. Деньги наставнику платил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, который хотел получения для футболиста разрешения на работу в Англии. Документ был необходим для трансфера Зинченко в «Манчестер Сити».

Зинченко провел на Евро-2016 более 90 минут, а Украина не вышла из группы. Трансфер Зинченко в «Манчестер Сити» состоялся и стоил англичанам 2 миллиона евро. За этот клуб украинец выступает до сих пор.