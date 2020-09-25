«Барселона» заинтересовалась футболистом сборной Украины

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте.

По данным Лонгари, клубы уже обсуждают возможную сделку. Отмечается, что речь может идти об аренде футболиста на сезон.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 23-летнего украинца оценивается в 24 миллиона евро. Зинченко выступает в чемпионате Англии с 2016 года.

Первым профессиональным клубом в карьере украинца стала российская «Уфа». До этого Зинченко играл на Украине. В частности, с 2010 по 2014 год он находился в системе донецкого «Шахтера».

В составе сборной Украины Зинченко провел 33 матча и отметился пятью голами.