Стало известно о согласии «Барселоны» расстаться с Месси

Каталонская «Барселона» согласилась продать нападающего Лионеля Месси английскому «Манчестер Сити». Об этом пишет The Mirror.

По информации источников издания в Испании, сейчас речь идет о 250 миллионах фунтов стерлингов (280 миллионов евро). В этом случае «горожане» должны будут в качестве доплаты отдать защитника Эрика Гарсию. В качестве альтернативных вариантов рассматривается продажа Джона Стоунса, Николаса Отаменди, Бенджамина Менди, Жуана Канселу, Александра Зинченко и Анхелиньо.

Газета утверждает, что оба клуба уверены в том, что Месси продолжит карьеру в «Сити». В частности, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман уже сообщил своим друзьям, что готовится к перестройке команды без Месси.

28 августа руководство каталонской «Барселоны» отказалось обсуждать с Месси детали его ухода из клуба. Журналисты выяснили, что боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер. Кроме того, они твердо придерживаются пункта в контракте о выплате отступных в размере 700 миллионов евро.

Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли из-за его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.