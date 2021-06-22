Сборная Англии обыграла Чехию и вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Чехии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч 12-й минуте забил полузащитник Рахим Стерлинг. Победа позволила англичанам набрать семь очков в группе D и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

До этого сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 1:0 и сыграла вничью с Шотландией (0:0).

Матчи 1/8 финала Евро пройдут с 26 по 29 июня. Финал состоится 11 июля на «Уэмбли».

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