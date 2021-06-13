На польском телевидении сборную Украины представили под российским флагом

Сотрудники польского телеканала TVP Sport допустили ошибку с флагами стран участниц Евро-2020 и присвоили сборной Украины российский флаг. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Оказалось, что работники канала по ошибке оставили в календаре с расписанием матчей флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан российский триколор, а флаг Нидерландов стал бельгийским. Также перепутались значки сборных Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. На групповом этапе россияне встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании.