Футболист сборной России извинился за приведшую к голу ошибку в матче с Данией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин извинился за приведшую к голу ошибку в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу против национальной команды Дании. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в решающей игре. Он отметил, что каждый может ошибиться и нужно идти дальше. «Готов принять весь хейт и удар на себя. Постараюсь быстрее перевернуть эти негативные страницы и оставаться сильным», — подытожил Зобнин.

21 июня сборная России разгромно проиграла Дании со счетом 1:4. Команда опустилась на четвертое место в своей группе и вылетела с чемпионата Европы. Во втором тайме Зобнин отдал неточный пас вратарю Матвею Сафонову, что привело к потере и второму голу в ворота россиян.

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал ключевую ошибку в матче с Данией. По его мнению, ей стала неудачная передача вратарю в исполнении Зобнина.

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