Тренер сборной России по хоккею отчитался за выступление на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отчитался за выступление команды на чемпионате мира 2021 года в Риге. Его слова приводятся на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Специалист в детальном докладе признал, что в управлении игрой на турнире тренерским штабом были допущены ошибки, которые будут учтены и исправлены при подготовке к Олимпийским играм в Пекине. Он добавил, что команда была укомплектована лучшими игроками КХЛ и подошла к плей-офф ЧМ в своей лучшей форме.

На чемпионате мира сборная России проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале со счетом 1:2 в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1, решающую шайбу забросил форвард североамериканцев Эндрю Манджапане. В итоге канадцы стали победителями турнира.

После поражения Брагин рассказал об ошибках своего штаба в матче против Канады. По его словам, он вместе с коллегами не смог донести до игроков, что при счете 1:0 нужно продолжать давление, а не откатываться к своим воротам и удерживать минимальное преимущество.