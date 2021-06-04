Третьяк высказался о смене тренера сборной России после поражения от Канады

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о необходимости смены тренера сборной страны после поражения от Канады на чемпионате мира. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, он [Валерий Брагин] должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано», — заявил Третьяк.

Ранее 4 июня главный тренер сборной России Валерий Брагин высказался о поражении от Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Специалист признал выступление своей команды неудовлетворительным, а также попросил дать ему время проанализировать случившееся.

Россияне уступили канадцам в матче 1/4 финала чемпионата мира 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме решающую шайбу забросили игроки североамериканской команды.