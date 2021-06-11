Тренер сборной России по хоккею назвал свои ошибки в матче с Канадой

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал об ошибках своего штаба в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он вместе с коллегами не смог донести до игроков, что при счете 1:0 нужно продолжать давление, а не откатываться к своим воротам и удерживать минимальное преимущество. Брагин также отметил, что ошибся с сочетаниями хоккеистов, которые выходили на овертайм.

После матча с Канадой нападающий сборной России Михаил Григоренко оправдался за поражение и попросил у болельщиков прощения. Он заявил, что команда мечтала победить, и добавил, что игроки тоже люди.

3 июня россияне уступили канадцам в овертайме. Основное время завершилось вничью 1:1, решающую шайбу забросил форвард североамериканцев Эндрю Манджапане. Позже Канада выиграла турнир.