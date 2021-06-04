Игрок сборной России оправдался за поражение от Канады словами «мы тоже люди»

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко оправдался за поражение от Канады на чемпионате мира и попросил у болельщиков прощения. Его слова в пятницу, 4 июня, приводит ТАСС.

«Не смогли победить Канаду. Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были», — сказал Григоренко.

Форвард также посчитал, что российская команда была способна выиграть турнир. «До сих пор не верю в то, что мы проиграли, и шок тем сильнее, что у нас была хорошая команда», — подытожил он.

Ранее 4 июня президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не видит необходимости в смене тренера после поражения в четвертьфинале мирового первенства. Он отметил, что Валерий Брагин должен сохранить должность, а «тренеров нельзя менять как перчатки».

3 июня россияне уступили канадцам в матче 1/4 финала чемпионата мира. Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме решающую шайбу забросили игроки североамериканской команды.