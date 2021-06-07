Фазель оценил поражение сборной России на чемпионате мира после победы Канады

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил выступление сборных России и Канады на чемпионате мира, который проходил в Риге. Его слова приводит ТАСС.

«После поражения России все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила. Но что теперь сказать? Канада всегда остается Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика», — оценил Фазель победу североамериканских хоккеистов. Он назвал прошедший турнир незабываемым, так как никто не мог предположить, что он закончится по такому сценарию.

Сборная Канады стала чемпионом мира 6 июня. В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии, победив в овертайме со счетом 3:2.

Канадцы заняли четвертое место в группе. В четвертьфинале они встречались со сборной России, которая была лидером своей группы, и победили команду в овертайме со счетом 2:1.

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