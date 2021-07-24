Сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый день Олимпиады

Сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый соревновательный день Олимпиады. Об этом сообщает USA Today.

Американские атлеты остались без медалей в первый день Олимпиады в Токио. 24 июля в рамках Игр разыгрываются 11 комплектов наград. Одна из сенсаций — проигрыш американских лучников команде Индонезии в первом раунде смешанного турнира по стрельбе. Также поражение потерпела тяжелоатлетка, представлявшая США. Джордан Делакруз сорвала все попытки и лишилась шанса выиграть медаль.

В последний раз американские атлеты не выигрывали медалей в первый день Игр в 1972 году. Тогда Олимпиада проходила в Мюнхене. Несмотря на это американская сборная заняла второе место в общем медальном зачете.

Самые успешные для сборной США Игры — Олимпиада 1984 года, которая прошла в Лос-Анджелесе. Тогда американские атлеты выиграли 83 золота и заняли первое место в медальном зачете.

