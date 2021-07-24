Перед Украиной извинились за «оскорбительную трансляцию» Олимпиады

Южнокорейский телеканал MBC извинился перед Украиной и другими странами за «оскорбительную трансляцию» Олимпиады в Токио. Об этом пишет France 24.

Телеканал использовал разные изображения и подписи, чтобы описать участвующие в Олимпийских играх страны. Так, для описания Украины выбрали фотографии с места Чернобыльской катастрофы 1986-го, для Сальвадора — изображение биткоина, а для Гаити — фотографию протестующих.

«Мы приносим извинения перед каждой из этих стран, а также перед нашими зрителями», — заявили представители MBC.

Это не первый скандал, возникший на Олимпиаде: 23 июля на Первом канале не стали показывать выход сборной Украины на церемонии открытия игр в Токио. По словам представителей телеканала, трансляция была прервана для выполнения коммерческих обязательств. «Парад спортсменов длится порядка двух часов. Его показ прерывается рекламой несколько раз», — пояснили на Первом канале.