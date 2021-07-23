Первый канал объяснил показ рекламы вместо сборной Украины на Олимпиаде в Токио

На Первом канале объяснили, почему во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио не был показан выход сборной Украины. Ответ пресс-службы телеканала опубликовал РБК в пятницу, 23 июля.

По словам представителей телеканала, трансляция была прервана для выполнения коммерческих обязательств. «Парад спортсменов длится порядка двух часов. <...> Его показ прерывается рекламой несколько раз», — говорится в официальном сообщении.

Церемония открытия Олимпийских игр стартовала 23 июля в 14:00 по московскому времени. Шествие спортсменов началось в 14:30. На Первом канале перед появлением сборной Украины была запущена реклама. При этом в приложении трансляцию решили не прерывать.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом по решению Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов. Максимальное количество медалей, на которое они могут претендовать, — 294.

На предыдущей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете (неофициальный рейтинг, в котором более высокую позицию занимает команда, завоевавшая наибольшее количество золотых наград — прим. «Ленты.ру»), в активе сборной было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. Первая строчка осталась за США (121 медаль, 46 золотых), второй стала команда Великобритании (67, 27), третьей — сборная Китая (70, 26).

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.