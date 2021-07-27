Эрнст объяснил показ рекламы вместо сборной Украины на Олимпиаде в Токио

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему вместо выхода сборной Украины во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио показали рекламу. Его слова приводит ТАСС.

Эрнст призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, никакого инцидента не было. «Мы много раз перекрываем [трансляции] рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — подчеркнул он.

Ранее случившееся прокомментировала пресс-служба Первого канала. Представители сообщили, что трансляция была прервана для выполнения рекламных обязательств.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 23 июля. Шествие спортсменов началось в 14:30 по московскому времени. На Первом канале перед появлением сборной Украины на стадионе в Токио была запущена реклама. При этом в приложении трансляцию решили не прерывать.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступает под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом по решению Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов. Соревнования продлятся до 8 августа.