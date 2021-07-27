Первый канал прокомментировал проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал проблемы, связанные с трансляцией Олимпиады в Крыму. Об этом сообщили ТАСС.

По словам Эрнста, неэфирные трансляции Олимпийских Игр в интернете, полученные от официального вещателя OBS (Olympic Broadcasting Services), блокируются в Крыму по решению МОК (Международного олимпийского комитета).

Генеральный директор Первого канала объяснил, что именно МОК отвечает за геоблокировку специальных трансляций и проектов в интернете, на сайте Первого канала — в том числе.

Однако, как заявил Эрнст, «Первый канал транслирует все олимпийские соревнования на территории Крыма без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады».

Ранее на Первом канале объяснили, почему во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио не был показан выход сборной Украины.