Первый канал показал рекламу вместо сборной Украины на Олимпиаде в Токио

На Первом канале не стали показывать выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на трансляцию.

По данным издания, перед появлением украинских спортсменов была запущена реклама. При этом в приложении трансляцию решили не прерывать. Представители Первого канала пока не прокомментировали случившееся.

Церемония открытия Олимпийских игр стартовала в 14:00 по московскому времени 23 июля. Парад спортсменов начался в 14:30.

На Олимпиаде в Токио сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета страны. Российские флаг и гимн оказались под запретом после решения Спортивного арбитражного суда. Всего на Игры отправились 335 отечественных спортсменов. Максимальное количество медалей, на которое они могут претендовать, — 294.

На предыдущей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Россия заняла четвертое место в общекомандном зачете (неофициальный рейтинг, в котором более высокую позицию занимает команда, завоевавшая наибольшее количество золотых наград, — прим. «Ленты.ру»), в активе сборной было 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. Первая строчка осталась за США (121 медаль, 46 золотых), второй стала команда Великобритании (67, 27), третьей — сборная Китая (70, 26).

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.