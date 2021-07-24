Российский тхэквондист завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Артамонов выступил в весовой категории до 58 килограммов. В поединке за бронзу он оказался сильнее Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины. Счет в матче — 15:10 в пользу российского спортсмена.

Награда, завоеванная Артамоновым, стала второй медалью для представителей российской сборной. Ранее 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Артамонов — чемпион Европы. Также на счету россиянина серебро на чемпионате мира в 2017 году.

Открытие Олимпиады прошло 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.