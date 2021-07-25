Двукратный олимпийский чемпион по теннису снялся с турнира в одиночном разряде

Британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний спортсмен отказался бороться за медали в одиночном разряде из-за травмы. У Маррея — повреждение четырехглавой мышцы бедра. По этой причине после совещания с медиками двукратный олимпийский чемпион принял решение сосредоточиться на выступлениях в парном разряде. Его партнером станет Джо Солсбери.

«Разочарован тем, что пришлось выбирать между турнирами, но я послушался врачей и решил не выступать в двух разрядах», — заявил спортсмен.

Маррей — единственный в истории двукратный чемпион Игр в одиночном разряде. В 2016 году британец возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Олимпиада в Токио пройдет до 8 августа.