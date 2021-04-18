Теннисист Рублев проиграл в финале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний россиянин проиграл греку Стефаносу Циципас. Счет в матче — 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего греческого спортсмена. Теннисисты встречались на корте в седьмой раз: Циципас одержал четвертую победу, Рублев обыгрывал соперника трижды.

Россиянин впервые играл в финале турнира серии «Мастерс». В четвертьфинале он обыграл испанца Рафаэля Надаля, а в полуфинале турнира выиграл у представителя Норвегии Каспера Рууда.

Рублев — восьмой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).