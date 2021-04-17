Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний россиянин обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда. Счет в матче — 6:3,7:5 в пользу отечественного теннисиста. Финал турнира в Монте-Карло пройдет 18 апреля. В решающем матче Рублеву будет противостоять грек Стефанос Циципас.

Таким образом, Рублев развил успех после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира. Российский теннисист оказался сильнее третьей ракетки мира.

В 1/8 финала Рублев сломил сопротивление испанца Роберто Баутисты-Агута. Ему удалось взять реванш за поражение на турнире в Катаре.

Рублев — восьмой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).