Российский теннисист Рублев столкнется с Рафаэлем Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин переиграл испанца со счетом 7:6, 5:7, 6:3. 23-летний теннисист пробился в четвертьфинал турнира, где он столкнется с третьей ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмую строчку. 12 марта он уступил Баутисте-Агуту в полуфинале Открытого чемпионата Катара. В парном разряде вместе с Асланом Карацевым россиянин пробился в финал и одержал победу.

Надаль в 1/8 финала обыграл теннисиста из Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:1. Финал турнира в Монте-Карло пройдет 18 апреля. Призовой фонд соревнований составляет больше двух миллионов евро.