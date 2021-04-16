Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Рафаэля Надаля

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин переиграл испанца со счетом 6:2, 4:6, 6:2. 23-летний теннисист пробился в полуфинал турнира, где он столкнется с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмую строчку. 12 марта он уступил Баутисте-Агуту в полуфинале Открытого чемпионата Катара. В парном разряде вместе с Асланом Карацевым россиянин пробился в финал и одержал победу.

Финал турнира в Монте-Карло пройдет 18 апреля. Призовой фонд соревнований составляет больше двух миллионов евро.