Российский теннисист Хачанов захотел заняться ММА

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об интересе к смешанным единоборствам (MMA). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир журналистки Барбары Шетт в Instagram

По словам спортсмена, он следит за турнирами под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по телевизору и, возможно, когда-нибудь хотел бы попробовать свои силы в этом виде спорта. Сейчас Хачанов не занимается единоборствами из-за риска получения травм кистей.

Россиянин также рассказал, что играет в баскетбол, так как его рост (198 сантиметров) располагает к занятиям этим видом спорта. Кроме того, Хачанову нравятся сноуборд и горные лыжи.

24-летний Хачанов — четырехкратный победитель турниров серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В настоящий момент россиянин занимает 15-е место в мировом рейтинге.

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