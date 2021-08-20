Двукратный олимпийский чемпион Рылов высказался о зарплатах футболистов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в интервью YouTube-каналу Super высказался о высоких зарплатах футболистов.

Спортсмен заявил, что раньше ему было обидно от того, что футболисты получают намного больше, чем пловцы, однако затем он понял, что футбол более популярен у российской аудитории, поэтому разница в доходах закономерна. «Это честно с точки зрения видов спорта. Но нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше. Так сложилась жизнь», — посчитал он.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал две золотые медали и одну серебряную. На его счету бронза Олимпиады-2016, а также две победы на чемпионатах мира.

16 августа двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая ответила на вопрос о высоких зарплатах российских футболистов. Саблистка отметила, что раньше ей было обидно от того, что игроки получают больше, чем представители других видов спорта.

