Олимпийская чемпионка Великая высказалась о зарплатах футболистов

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая ответила на вопрос о высоких зарплатах российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Саблистка отметила, что раньше ей было обидно от того, что игроки получают больше, чем представители других видов спорта. «Возможно, это плохо, когда общество считает чужие деньги», — добавила Великая.

Россиянка также отметила, что в стране очень любят футбол и болеют за клубы и сборную, вне зависимости от результата. «Надеюсь, что все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем», — заявила Великая.

В активе саблистки две золотые и три серебряные медали Олимпиад. Она также восемь раз побеждала на чемпионатах мира.