Французская саблистка после поражения на Олимпиаде назвала россиянок обманщицами

Французская саблистка Сесилия Берде назвала обманщицами россиянок, которым она вместе с партнерами по команде проиграла в финале Олимпиады в Токио. Об этом сообщает L'Equipe.

Она отметила, что соперницам очень здорово удавалось делать тактические перерывы, которые сбивали француженок. «Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: "Извините, мне что-то попало в глаз". Это даст пару минут», — добавила Берде.

При этом француженка отметила, что испытывает к россиянкам большое уважение. Она заявила, что сборная России заслуженно выиграла Олимпиаду.

Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях на Играх в Токио ранее в субботу, 31 июля. В решающей встрече россиянки победили француженок со счетом 45:41. Команду представляли Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.