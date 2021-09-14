Футболист сборной России рассказал об изменениях в команде после прихода Карпина

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал об изменениях, произошедших в национальной команде после того, как ее возглавил Валерий Карпин. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Он отметил, что теперь сборная играет по схеме 4-3-3 с тремя опорными полузащитниками. Футболист также добавил, что восстановительные процедуры стали носить более организованный и систематический характер.

Кроме того, по словам Зобнина, множество изменений коснулось питания. «Сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры», — добавил игрок.

29 августа Карпин рассказал о запрете на употребление сахара в сборной России. Тренер подчеркнул, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Он также предположил, что до его прихода в команду игроки теоретически могли употреблять водку. Специалист возглавил сборную России 23 июля.

Первыми матчами для Карпина в качестве главного тренера сборной стали встречи квалификации чемпионата мира-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

