Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил свое отношение к защитнику Марио Фернандесу, который объявил о завершении карьеры в национальной команде. Специалист обратился к футболисту в Instagram.

Карпин назвал Фернандеса лучшим. При этом тренер отметил, что небольшого периода совместной работы в сборной России было достаточно, чтобы понять, что 30-летний защитник — великий игрок.

Фернандес объявил о завершении карьеры в национальной команде 13 сентября. Футболист отметил, что принял такое решение, так как хочет сосредоточиться на выступлении за ЦСКА.

Впервые о том, что Фернандес хочет завершить карьеру в сборной России, стало известно в начале августа. Тогда Карпин опроверг эту информацию, а 1 сентября бразилец принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0).

Бразилец Фернандес получил российский паспорт в 2016 году, а за сборную России выступал с 2017-го. На чемпионате мира-2018 вместе с национальной командой Фернандес дошел до четвертьфинала.