Милонов сравнил натурализованных футболистов с проститутками

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал уход из сборной России защитника столичного ЦСКА Марио Фернандеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Парламентарий заявил, что сборная России станет лучше после ухода натурализованного игрока. Он также отметил, что считает нечестным появление в национальных командах футболистов из других стран. «Наша сборная — это сборная русских игроков, которые в детстве пинали мяч в Иркутске, Саратове, Санкт-Петербурге и Москве», — подчеркнул Милонов.

Комментируя новость о завершении карьеры Фернандеса в сборной, Милонов допустил несколько резких высказываний. В частности, он назвал натурализованных игроков «секонд-хендом» и сравнил их с проститутками. «Не сравниваю самого Фернандеса с проституткой, но он играет за деньги, а наши — по любви», — заключил депутат.

Ранее 13 сентября Фернандес объявил о завершении карьеры в национальной команде. Бразилец получил российский паспорт в 2016 году. В сентябре 2017-го он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с московским «Динамо».

Фернандес выступает в чемпионате России за московский ЦСКА с 2012 года.