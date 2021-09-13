Карпин отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной

Тренер сборной России Карпин заявил, что уход Фернандеса из команды не стал неожиданным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде. Его слова приводит РБК.

Специалист заявил, что уход игрока не стал для него неожиданным. Так, Фернандес несколько раз говорил о сложностях выступлений «на два фронта». Он поблагодарил защитника за профессионализм и отношение к работе. «Тренерскому штабу очень жаль, что Марио завершил карьеру в сборной, но мы с пониманием отнеслись к этому решению», — отреагировал Карпин.

Фернандес объявил, что уходит из сборной России ранее 13 сентября. Бразилец заявил, что завершил карьеру в сборной, чтобы сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб, а также дать возможность молодым игрокам проявить себя в сборной.

5 августа сообщалось о том, что Фернандес якобы признался Карпину в том, что не намерен продолжать выступления за сборную России. Тогда тренер опроверг эту информацию, а игрок принял участие в матче против Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022.

Фернандес родился в Бразилии, а российский паспорт получил в 2016 году. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.