Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил, что уходит из сборной России. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Бразилец заявил, что завершил карьеру в сборной, чтобы сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб, а также дать возможность молодым игрокам проявить себя в сборной. «Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду! Все матчи в форме сборной были важными для меня!» — подчеркнул он. Футболист добавил, что самым запоминающимся для него стал матч против Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

5 августа сообщалось о том, что Фернандес якобы признался новому главному тренеру команды Валерию Карпину в том, что не намерен продолжать выступления за сборную России. Тренер опроверг эту информацию. Игрок принял участие в матче против Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022 и по итогам встречи получил травму.

Фернандес родился в Бразилии, а российский паспорт получил в 2016 году. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.