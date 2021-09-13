Мостовой оценил вклад Фернандеса в игру сборной России

Защитник Марио Фернандес был одним из самых стабильных игроков сборной России по футболу, к которому никогда не было претензий даже на фоне неудачной игры остальной команды. Тем не менее стране следовало бы озаботиться воспитанием своих спортсменов вместо того, чтобы натурализовывать иностранцев. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал бывший футболист Александр Мостовой.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил, что уходит из сборной России. Бразилец заявил, что завершил карьеру в сборной, чтобы сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб, а также дать возможность молодым игрокам проявить себя в национальной команде. «Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду! Все матчи в форме сборной были важными для меня!» — подчеркнул он.

«Нужно сказать спасибо»

Мостовой считает решение Фернандеса понятным — играть в нескольких командах одновременно довольно непросто, потому спортсмену необходимо было сделать выбор.

«Ничто не вечно, рано или поздно любой спортсмен клуба, сборной заявляет о завершении карьеры. Но Фернандесу, конечно, нужно отдать должное и сказать спасибо. Во-первых, он нерусский, но согласился играть за нашу сборную, хоть я и предпочел бы, чтобы там играли наши спортсмены. Во-вторых, он был самым стабильным и надежным из наших футболистов, к нему не было претензий, даже если вся команда играла плохо, проигрывала. Таких спортсменов в этом плане очень немного», — заметил Мостовой.

Вместе с тем, футбольный эксперт считает неверным делать ставку на приглашенных спортсменов, в то время как в стране есть множество потенциальных чемпионов, которых нужно только воспитать.

«В России живет почти 150 миллионов человек — неужели у нас не найдется своих классных футболистов? Десять лет назад одно руководство кричало, что надо вкладывать деньги в своих воспитанников, потом — что надо натурализовывать спортсменов и давать им паспорта. Но все же это неверный путь. Понятно, что в футболе все давно уже поменялось, но все же приглашение игроков из других стран адекватно только для государств с небольшой численностью населения. А тут у нас получается какая-то абсурдная ситуация — иностранец стоит на воротах, а семь других молодых ребят просто сидят и не понимают, как так вообще получилось», — сказал Мостовой.

5 августа сообщалось, что Фернандес якобы признался новому главному тренеру команды Валерию Карпину в том, что не намерен продолжать выступления за сборную России. Тренер опроверг эту информацию. Игрок принял участие в матче против Хорватии в рамках квалификации ЧМ-2022 и получил травму.