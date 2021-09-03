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Сборная России по футболу лишилась двух игроков перед матчем отбора к ЧМ

Марио Фернандес и Алексей Ионов не сыграют во встрече отбора ЧМ-2022 против Кипра
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Марио Фернандес
Марио Фернандес
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу вылетела в Кипр на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 без защитника Марио Фернандеса и хавбека Алексея Ионова. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Игроки не сыграют во встрече из-за дискомфорта. Отмечается, что тренерский и медицинские штабы россиян предоставили Ионову и Фернандесу возможность восстановиться. Футболисты продолжают подготовку в Новогорске и будут тренироваться для участия в матче против сборной Мальты 7 сентября.

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1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Команды голов друг другу не забили. В воротах отечественной сборной сыграл голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

Встреча против Кипра пройдет в субботу, 4 сентября. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

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