Россияне сыграли вничью с хорватами в первом матче при Карпине

Сборная России по футболу сыграла вничью с хорватской командой в рамках четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира. В первом матче команды при новом главном тренере Валерии Карпине счет составил 0:0.

Встречу, которая состоялась в «Лужниках», ждали с момента, как россияне вылетели с чемпионата Европы 2,5 месяца назад. С тех пор национальная команда серьезно изменилась. Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил ушедший из «Ростова» Валерий Карпин. Он, в свою очередь, ввел свои правила в сборной. Карпин не стал вызывать Артема Дзюбу и вернул голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

0:0 счет игры сборных России и Хорватии в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира

Матч

В первом тайме у ворот хорватской сборной был лишь один момент: по ним опасно бил дебютант Арсен Захарян, но вратарь Доминик Ливакович поймал его мяч. В конце первых 45 минут гости несколько раз пытались поразить ворота Гилерме. Опаснее всех оказался удар Ивана Перишича, который из убойной позиции пробил мимо.

Игроки торопились с мячом, когда можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания. По самоотдаче только благодарность сегодняшней команде Валерий Карпин Об игре российской сборной против Хорватии

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Во втором тайме скорость игроков обеих команд немного спала. Карпин, который выглядел раздраженным, сделал несколько замен, но ощутимого эффекта они не принесли. Главный наставник хорватов Златко Далич также внес несколько изменений, но и они на игру не повлияли. В итоге счет остался ничейным — 0:0. Карпин уточнил, что его подопечные пытались играть в смелый футбол и назвал результат матча неплохим. Его коллега, Златко Далич, также подвел итог матча. Он признался, что Карпин удивил его, выпустив полузащитника Алексея Миранчука на позиции ложной девятки.

Турнирная таблица

В параллельных играх группы «H» сборная Мальты на домашнем стадионе побила Кипр со счетом 3:0, а Словения сыграла вничью со Словакией (1:1). Первые два места в турнирной таблице занимают хорваты и россияне (по семь очков), замыкают тройку словаки (шесть очков), а далее идут Словения, Мальта и Кипр (по четыре очка).

В сентябре Россия встретится с командами Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Первая игра при Карпине

Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него Валерий Карпин Об игре Арсена Захаряна в сборной России

Это был первый матч россиян при новом тренере. О том, что главным наставником национальной команды станет Карпин, было объявлено 23 июля.

Публика встретила Карпина позитивно. Игру на стадионе «Лужники» посетили 18708 человек (при разрешенных 20 тысяч), все они приветствовали фамилию тренера, объявленного диктором, овациями. На трибунах мелькал баннер с изображением Карпина и надписью «Погнали».

Кроме того, на этом матче в стартовом составе сборной России дебютировал 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Как пишет «Чемпионат.com», Карпин оценил игру 18-летнего Захаряна как «достойную».

Помимо него, в составе российской команды дебютировал 23-летний защитник «Рубина» Илья Самошников. Капитанская повязка на этой игре принадлежала Георгию Джикию. Перед матчем команду покинул защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.