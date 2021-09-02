Главный тренер сборной Хорватии рассказал об удивившем его Карпине

Златко Далич: Карпин удивил, что выпустил Миранчука, а не Смолова

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог матча отбора на чемпионат мира против России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Далич признался, что Карпин удивил его решением выпустить полузащитника Алексея Миранчука на позиции ложной девятки. «Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать», — сказал 54-летний специалист.

Встреча сборных России и Хорватии, проходившая на московском стадионе «Лужники» 1 сентября, завершилась нулевой ничьей. Карпин не выпустил в стартовом составе ни одного нападающего, в линии атаки играли полузащитники Алексей Ионов, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, дебютировавший за национальную команду. В перерыве Миранчука заменил форвард Антон Заболотный.

После четырех туров сборная России с семью очками занимает второе место в группе H. Команда Далича лидирует, в ее активе также семь очков, она опережает россиян по дополнительным показателям. На третьей строчке располагаются словаки, набравшие шесть очков.

В следующем матче, запланированном на 4 сентября, российская команда на выезде сыграет со сборной Кипра.