Карпин прокомментировал ничью в матче с Хорватией

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды в матче с Хорватией. Об этом сообщает Sport24.

Для специалиста матч отбора чемпионата мира-2022 стал первым. «Не сказал бы, что доволен результатом и самой игрой. Но удовлетворение есть. Окей, набрали одно очко и двигаемся дальше», — заявил Карпин. Наставник сборной России добавил, что будет удовлетворен в том случае, если команде удастся победить в ближайших матчах отбора — с Кипром и Мальтой.

Ранее 1 сентября сборная России в Москве сыграла вничью с Хорватией в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Голов команды друг другу не забили. Для Арсена Захаряна из московского «Динамо» этот матч стал первым в составе национальной команды.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Он сменил на данном посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи на Евро-2020.