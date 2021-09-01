Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России не сумела обыграть Хорватию в Москве в первом матче Валерия Карпина

Сборная России сыграла вничью в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч проходил в Москве на стадионе «Лужники». Команды друг другу голов не забили. Эта встреча стала первой для нового главного тренера российской сборной Валерия Карпина. Также в составе национальной команды дебютировал нападающий «Динамо» Арсен Захарян.

После четырех туров обе команды имеют в своем активе по семь очков. Хорватия продолжает удерживать лидерство в группе, команда Карпина идет на втором месте.

4 сентября российским футболистам предстоит выездной матч против команды Кипра. 7 сентября подопечные Карпина уже дома играют с Мальтой.

Карпин сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова. Последний покинул команду на фоне неудачного выступления сборной России на Евро-2020.