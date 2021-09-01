Карпин определился с составом сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Карпин определился с составом команды на матч с Хорватией

Назван стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

На воротах сыграет голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме. В обороне выступят Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Марио Фернандес. В полузащите сыграют Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Алексей Ионов. В нападении дебютирует форвард столичного «Динамо» Арсен Захарян.

Также главный тренер сборной Валерий Карпин определился с обладателем капитанской повязки. Им станет Джикия.

Матч сборных России и Хорватии пройдет 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Эта встреча станет первой для Карпина в качестве главного тренера национальной команды. Он возглавил сборную после ухода Станислава Черчесова.

После четырех матчей отборочного турнира Россия занимает второе место в группе. Хорватия лидирует. У обеих команд в активе по шесть очков.