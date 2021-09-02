Сборная России отозвала футболиста перед матчами отбора ЧМ-2022

Расположение сборной России перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 покинул голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов отказался от услуг Песьякова. Голкипер отозван из сборной и продолжит тренироваться уже в «Ростове». Ближайшие матчи российская команда проведет с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Команды голов друг другу не забили. В воротах отечественной сборной сыграл голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

Впервые в сборную России Песьяков был вызван в 2019 году. Однако голкипер так и не сыграл ни одного матча за национальную команду. Он привлекался к матчам за молодежную сборную страны. На счету Песьякова 12 матчей за «молодежку».