Жена Карпина рассказала о его состоянии после дебюта в сборной России

Супруга Карпина рассказала о его усталости после первого матча во главе сборной России

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала о его состоянии после дебюта в качестве наставника национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, специалист после встречи с Хорватией чувствовал себя уставшим. Во многом, по мнению Карпиной, это связано с поздним началом игры. Она также рассказала, что считает результат матча неплохим для дебюта. При этом супруга тренера отметила, что соперника нужно было дожимать.

Матч квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии прошел в Москве в среду, 1 сентября, и завершился со счетом 0:0. Карпин дебютировал в качестве главного тренера российской команды. На этот пост он был назначен 23 июля.

Ничья позволила российской и хорватской сборной остаться лидерами группы H. В их активе по семь очков. В следующем матче квалификации чемпионата мира команда Карпина 4 сентября на выезде сыграет с Кипром.