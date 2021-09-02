Нурмагомедов описал матч России с Хорватией тремя словами

Нурмагомедов о матче России против Хорватии: хорошая игра была

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в сторис своего Instagram высказался о встрече квалификации чемпионата мира-2022 по футболу между сборными России и Хорватии.

Спортсмен описал поединок тремя словами. «Хорошая игра была», — заявил россиянин. Нурмагомедов также выложил видео с фрагментом матча, снятое с трибун стадиона «Лужники».

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в среду, 1 сентября. Команды не забили друг другу голов. Встреча стала дебютной для Валерия Карпина в качестве наставника российской сборной.

После четырех туров квалификации россияне и хорваты имеют по семь очков и делят лидерство в отборочной группе H. Гарантированную путевку на мундиаль получит команда, которая финиширует на первом месте.