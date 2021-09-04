Сборная России объявила стартовый состав на матч с Кипром

Федор Смолов выйдет в стартовом составе матча отбора ЧМ 2022 года против команды Кипра

Тренерский штаб сборной России по футболу в Twitter объявил стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против национальной команды Кипра.

В стартовом составе появится форвард Федор Смолов, в прошлой встрече оставшийся в запасе. В воротах вновь будет стоять Маринато Гильерме. Встреча пройдет 4 сентября в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

3 сентября стало известно, что сборная России вылетела в Кипр на матч отборочного турнира без защитника Марио Фернандеса и хавбека Алексея Ионова. Игроки не сыграют во встрече из-за дискомфорта.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией. Команды голов друг другу не забили. В воротах также стоял голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.