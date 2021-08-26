Появилось видео поражения «Спартака» в матче против «Сочи»

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видеообзор доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Красно-белые проиграли сочинцам при родных трибунах со счетом 1:2. Все три гола были забиты уже во втором тайме противостояния. Счет открыли футболисты «Спартака»: гол на свой счет записал хавбек красно-белых Роман Зобнин. На это «Сочи» ответил двумя забитыми мячами. Сперва на 66-й минуте отличился Максим Барсов. Спустя шесть минут сочинцы отправили второй мяч в ворота «Спартака» усилиями Артура Юсупова.

Поражение «Спартака» стало третьим для команды в рамках нынешнего розыгрыша чемпионата России. На счету красно-белых семь набранных очков после шести матчей.

«Сочи» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», в копилке которого также 12 очков. У бело-голубых — один матч в запасе.

