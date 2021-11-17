Слуцкая порассуждала о нехватке денег у спортсменов и назвала их несчастными

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о размере зарплат в спорте. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Слуцкая заявила, что спортсмены несчастны, так как ощущают нехватку денег, несмотря на хорошие зарплаты. «Вы, возможно, возмутитесь: "А как же рабочие, которые пашут всю жизнь и зарабатывают меньше, чем несовершеннолетний успешный спортсмен?!" Но, друзья мои, век спортсмена очень короткий», — порассуждала чемпионка. Она подчеркнула, что многие атлеты ничего не добиваются в спорте и после окончания карьеры не имеют простейших бытовых навыков.

Бывшую фигуристку заинтересовала и существенная разница в финансовом положении спортсменов. «Почему футболисты, которые не добились никаких результатов, зарабатывают миллионы, а чемпионы и призеры в других видах спорта не имеют ни рекламных контрактов, ни зарплат?», — задалась вопросом Слуцкая. Экс-спортсменка объяснила эту разницу популярностью вида спорта и наличием спонсорских контрактов.

Ранее Ирина Слуцкая поделилась мнением о государственных выплатах спортсменам за успешное выступление на Олимпийских играх. Она положительно отнеслась к тому, что спортсмены получают 61 тысячу долларов за золото Игр.