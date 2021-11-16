Слуцкая порассуждала об адекватности выплаты 61 тысячи долларов за золото ОИ

Ирина Слуцкая о выплате 61 тысячи долларов за золото Олимпиады: мы должны сказать спасибо

Двукратная чемпионка мира и серебряный олимпийский призер 2002 года Ирина Слуцкая поделилась мнением о государственных выплатах спортсменам за успешное выступление на Играх. Об этом бывшая фигуристка рассказала каналу «Матч ТВ».

Слуцкая положительно отнеслась к тому, что спортсмены получают 61 тысячу долларов (по курсу в день написания заметки 4,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») за золото Олимпиады. «Это адекватная цена? Мы должны сказать спасибо, что есть такая сумма, где-то и тысячу долларов платят», — порассуждала фигуристка.

Ранее главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал выплаты олимпийским чемпионам Токио. Он обратил внимание на то, что в Грузии, Узбекистане и Азербайджане платят спортсменам, победившим на Играх, намного больше.

Спортсменам, завоевавшим золото Олимпиады-2020, выплатили четыре миллиона рублей, серебряным призерам — 2,5 миллиона рублей, бронзовым — 1,7 миллиона рублей. Кроме того, они получили автомобили BMW разных серий.