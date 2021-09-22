В сборной России по вольной борьбе возмутились выплатами за олимпийское золото

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев раскритиковал подарки атлетам, которые стали первыми на Играх в Токио. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тедеева возмутил размер выплат спортсменам и тренерам страны за победу на Олимпийских играх. Тренер обратил внимание на то, что Грузия, Узбекистан и Азербайджан платят спортсменам, завоевавшим олимпийское золото, намного больше. «Если результат показали, простимулируй его. Мы видим, их цена какая. Вот это обидно», — заявил он, отметив, что олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов.

В августе сообщалось, что завоевавшие золото Олимпиады получат четыре миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Кроме того, они получили автомобили BMW разных серий.

В вольной борьбе на счету российских спортсменов три золотых медали: их завоевали Заур Угуев в весовой категории до 57 килограммов, Заурбек Сидаков — до 74 килограммов и Абдулрашид Садулаев — до 97 килограммов. Команде не удалось стать лидером в медальном зачете, опередили борцов соперники из Японии, принимавшей Игры.